Une semaine après le drame de Plovenez-du-Faou (Finistère) au cours duquel une enfant de 11 ans a trouvé la mort et ses parents ont été grièvement blessés, l’avocat de l’unique suspect a pris la parole. Un Néerlandais âgé de 71 ans, qui habitait la maison voisine des victimes, a été mis en examen lundi pour assassinat et tentatives d’assassinat et placé en détention provisoire. « Mon client n’a jamais eu affaire à la justice. Il regrette les conséquences de son acte dont la motivation et les circonstances exactes restent à déterminer », déclare Anne Guillerme, l’avocate du mis en examen, dans un communiqué. « Mon client n’a jamais eu affaire à la justice. Il regrette les conséquences de son acte dont la motivation et les circonstances exactes restent à déterminer », a également indiqué Anne Guillerme à Ouest-France.

Les faits s’étaient déroulés peu avant 22 heures le 10 juin. Le septuagénaire a tiré avec une arme à feu sur la fillette et le reste de sa famille alors que ces derniers étaient dans le jardin à faire un barbecue. Il s’est ensuite retiré dans sa maison, nécessitant l’intervention des négociateurs du GIGN. Lui et sa femme ont finalement accepté de se rendre vers 23 heures.

Les analyses toxicologiques ont révélé qu’ils avaient tous les deux consommé de l’alcool et du cannabis. L’épouse, qui n’a pas assisté aux coups de feu, a été placée sous le statut de témoin assisté. Les relations entre les occupants des deux maisons voisines étaient tendues depuis plusieurs mois.