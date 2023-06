L’affaire Tariq Ramadan est devenue pour lui une véritable obsession. Un homme de 48 ans était jugé jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour des faits de cyberharcèlement, rapporte Ouest-France. Pendant deux ans, entre 2020 et 2022, l’accusé avait harcelé plusieurs protagonistes de l’affaire Tariq Ramadan sur les réseaux sociaux, les inondant également d’appels et de SMS malveillants et les menaçant de mort.

Le quadragénaire s’en était pris à l’islamologue, acquitté le 24 mai dans une affaire de viols en Suisse. Henda Ayari, l’une des femmes accusant également Tariq Ramadan de viols, avait également été victime du cyberharceleur breton tout comme la psychologue Fanny Bauer-Motti, fervente défenseure de Tariq Ramadan.

A l’issue de l’audience, l’accusé a été condamné à vingt-quatre mois de prison dont seize avec sursis. Il a également interdiction de se livrer à toute activité sur Twitter et devra également indemniser ses victimes et se soigner.