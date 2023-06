L'enquête a-t-elle franchi une étape décsive? Michel Pialle, le mari de Karine Esquivilon, cette mère de famille disparue en Vendée depuis deux mois et demi, a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue ce mercredi matin à Nantes, rapporte une source proche du dossier. Plus personne n'a vue Karine Esquivillon-Pialle depuis le 27 mars, jour où elle semble s'être volatilisée du domicile familial, à Maché (Vendée). Une information judiciaire pour « enlèvement et séquestration » a été ouvert par le parquet de la Roche-sur-Yon le 17 avril dernier. Un appel à témoins a été lancé.

Mère de trois enfants en commun avec Michel Pialle, Karine Esquivillon, 54 ans, était séparée de son mari mais résidait toujours sous le même toit. Michel Pialle s'est exprimé plusieurs fois dans les médias pour expliquer que la mère de famille semblait être partie de son plein gré.

Cette thèse d’un départ volontaire est loin de faire l’unanimité dans l’entourage de Karine Esquivillon, décrite comme très proche de sa famille et très investie auprès de ses enfants. Elément troublant, le téléphone de Karine Esquivillon avait été retrouvé intact mais sans carte SIM, par le maire de la commune, le 9 avril.