Les conséquences sur la circulation seront importantes. Le pont de Saint-Nazaire, plus long pont de France, sera fermé à la circulation ce mercredi de 9h45 à 16 heures, indique le conseil départemental de Loire-Atlantique, gestionnaire du seul franchissement de Loire entre l’estuaire et l’agglomération nantaise. L’objectif de la fermeture est de permettre à un juge d’instruction et aux enquêteurs de reconstituer le drame qui s’est déroulé le 28 juin 2022. Ce jour-là, une femme âgée de 18 ans avait trouvé la mort en tombant du sommet du pont, son père à ses côtés.

Mis en examen pour assassinat

Ce dernier est soupçonné d’homicide volontaire, des témoins ayant vu l’homme descendre avec sa fille et la pousser par-dessus la rambarde de sécurité. Une version contestée par le quadragénaire, qui menaçait de sauter de l’ouvrage lorsque les gendarmes étaient arrivés sur place. Il a été mis en examen pour assassinat. Les investigations « tendent désormais à établir les circonstances du passage à l’acte », précise le parquet de Saint-Nazaire.

Le pont de Saint-Nazaire culmine à 68 mètres de haut. Seuls les véhicules d’urgence seront autorisés à le franchir ce mardi.