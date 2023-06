De notre envoyée spéciale à Valence (Drôme)

Sa béquille calée contre le pupitre, elle s’assoit difficilement sur la chaise qu’on vient de lui tendre. Cheveux blancs coupés court, veste bleue sur les épaules, Francine Fortin, 78 ans, tente maladroitement de saisir le micro pour que la cour d’assises de la Drôme puisse entendre son témoignage. Mais les mots lui manquent souvent pour décrire son fils, Gabriel. Celui que l’on surnomme dans les médias le « tueur de DRH ».

Au premier jour du procès, qui s’est ouvert mardi à Valence, les magistrats ont tenté de cerner la personnalité de l’accusé en plongeant dans son passé, en interrogeant ceux qui « le connaissent le mieux ». Ils sont peu nombreux, à vrai dire. Fortin était un « solitaire ». Un garçon « discret », évoque Francine, peinant à trouver d’autres qualificatifs. « Passionné d’avion, serviable », ajoute-t-elle au bout d’un long temps de réflexion. « Paranoïaque », lâche de son côté Olivier, le frère aîné. Une paranoïa héritée de leur mère qui « n’a jamais voulu se soigner », avance-t-il.

« Complotiste »

Proches jusqu’à l’adolescence, les deux frères se sont progressivement éloignés. Au point de ne plus rien partager et de rester parfois plus de deux ans sans se croiser. « Ce n’est pas une famille où l’on s’épanche sur les sentiments », atteste une ancienne collègue et amie de Francine. D’ailleurs, on ne pose pas de questions.

« De sa vie affective et amicale, je ne connaissais rien, confirme Olivier au sujet de son frère. Quant à sa vie professionnelle, je me doutais bien qu’il ne travaillait pas ». Mais le témoin ne poussera jamais la curiosité plus loin. « On ne se voyait pas suffisamment souvent et pas suffisamment longtemps pour que l’on puisse échanger », raconte-t-il à la barre. Gabriel Fortin ne venait plus aux fêtes de Noël, d’ailleurs. « Il s’est replié sur lui-même », a fini par virer « complotiste ».

« Je savais qu’il y avait un problème mais je ne pensais pas que c’était un psychopathe à ce point », appuie Olivier, répétant les mêmes propos tenus lors de son audition auprès des enquêteurs, après l’arrestation de son petit frère. Un frangin qu’il n’est jamais allé voir en détention. Pas plus que Francine. « Ma voiture est tombée en panne, elle l’est toujours », tente-t-elle de se dédouaner.

Une mère sous le choc, un fils impassible et arrogant

« C’est la première fois que vous revoyez votre fils depuis les faits ? », l’interroge le président de la cour. « Non, je ne l’ai pas revu », répond-elle, perdue. « Si Madame, il est là, lui montre le magistrat. Là, dans le box. »

Subitement, la vieille dame tourne la tête et s’effondre. Dans la salle, tout le monde réalise qu’elle n’a pas compris qu’il se trouvait à quelques mètres d’elle, derrière la vitre. Agrippée au pupitre, Francine pleure longuement, le corps secoué de profonds sanglots. Sans pouvoir se calmer et affichant une détresse sincère. « Pourquoi tu ne m’as pas parlé et dit ce qu’il n’allait pas ? J’aurais pu essayer de t’aider. Explique leur pourquoi tu as fait ça. Ces gens, ils ont besoin de savoir pour faire leur deuil », le supplie-t-elle. Lui, reste de marbre. « Gabriel, je t’en prie, répond bien aux questions qu’on te pose, reprend-elle, toujours sous le choc. Je ne sais pas ce que j’ai pu faire pour en arriver là… »

Invité à se lever, l’intéressé s’exécute. Impassible. « Souhaitez-vous vous adresser à votre mère ? », demande le président. « Non, merci », répond-il avec toute l’arrogance qui le caractérise, secouant la tête de gauche à droite en guise de dénégation. Francine tente encore sa chance : « Je t’en prie. Ces familles sont dans la douleur… » Pas le temps de finir sa phrase, l’accusé bondit de sa chaise, furieux : « Oui, je peux parler. Toi, tu n’y es pour rien. » D’une voix rageuse, Fortin relit le même texte qu’il décline à chaque fois qu’on lui demande de s’expliquer, se pose en victime et s’en prend aux élus et magistrats, les tenant « responsables » de sa « situation ».

« Non, Gabriel, n’attaque pas les gens. S’il te plaît, dis pourquoi tu as fait ça ? », pleure à nouveau sa mère dont la voix est couverte par celle de Fortin, hurlant. « L’affaire est finie », éructe-t-il à trois reprises dans le prétoire, avant de se murer dans le silence. Verdict attendu le 30 juin.