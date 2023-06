Une plainte collective, notamment pour harcèlement, a été déposée mardi au pôle santé publique du parquet de Marseille par trois ex-salariées de Complexus Care. Il s’agit d’un centre de santé holistique, près d’Aix-en-Provence, qui propose un suivi thérapeutique 100 % à distance, et est déjà sous le coup de plaintes pour exercice illégal de la médecine.

Ces plaintes pour « harcèlement au travail » et « abus frauduleux de l’état d’ignorance » font suite à une autre plainte collective, portée elle par d’anciens patients de ce centre, pour exercice illégal de la médecine et escroquerie notamment, déposée début juin auprès de ce même parquet.

« Une entreprise de charlatans »

« Complexus Care est une entreprise de charlatans basée sur un système de fraude généralisée et dont le seul but est de faire le maximum de fric possible », a affirmé à l’AFP Jean-Laurent Abbou, l’avocat de ces anciennes salariées.

Fondé en 2021 par Hocine Sekkiou, adepte des médecines non conventionnelles et connu pour ses vidéos santé sur Instagram, Complexus Care emploie des nutritionnistes et des naturopathes, officiellement en « synergie » avec des médecins en Belgique. Sans jamais avoir rencontré leurs patients, ces derniers prescrivaient de lourds traitements médicamenteux, traitements parfois très controversés.

Or, selon de nombreux témoignages recueillis par l’AFP, le suivi médical proposé était identique ou presque pour tous les patients, quelles que soient leurs pathologies : problèmes de thyroïde, infertilité ou Covid long. Le tout pour un coût exorbitant non couvert par la Sécurité sociale.