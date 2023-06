Au tribunal judiciaire de Paris,

Catherine Leclerc est une directrice de casting presque comme une autre. Cette mère travaillait pour la société de Jean-Marc Morandini, « Ne zappez pas ! production ». A ce titre, elle était chargée de recruter de jeunes acteurs pour la Web-série intitulée « Les Faucons », que produisait en 2015 l’animateur âgé de 57 ans de CNews. Cette quadragénaire insistait auprès de comédiens à peine sortis de l’adolescence pour qu’ils envoient des vidéos d’eux nus, le pubis rasé, ou des scènes de masturbation, parfois avec éjaculation. Catherine Leclerc avait même demandé à l’un d’eux s’il était prêt à faire une fellation à Jean-Marc Morandini. Mais derrière cette figure maternelle rassurante et encourageante, qui signait ses e-mails d’une « maman », se dissimulait en réalité cette vedette du petit écran et de la radio.

Six mois après une condamnation pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016 (il a fait appel), Jean-Marc Morandini est jugé, mardi et mercredi, pour « harcèlement sexuel » à l’encontre de Gabriel, l’un de ces jeunes comédiens qu’il semblait apprécier plus que les autres. Sa société de production, dont il est l’unique gérant, est poursuivie de son côté pour le « travail dissimulé » de cinq plaignants.

« La journaliste leur a monté la tête »

Car les acteurs, qui devaient jouer dans cette série, n’ont été ni payés ni déclarés auprès des organismes sociaux alors qu’ils avaient tourné quelques épisodes. « Ils étaient bénévoles sur ces tournages », assure à la barre le prévenu, veste noire, chemise blanche, jean bleu et baskets Berluti. Ils ne devaient toucher de l’argent qu’une fois la série rentable, poursuit-il. Certains se sont vus remettre de la main à la main quelques billets de 50 euros, « pour leurs frais annexes qu’ils pouvaient avoir ».

« Pourquoi, s’il était prévu de ne pas les rémunérer, l’avoir fait en août 2016 ? » lui demande la magistrate. « Peut-être parce qu’il y avait un scandale », répond l’animateur qui se montre très suffisant depuis le début de l’audience. « Vu le déferlement médiatique, mon avocat m’a dit de payer les gens. » En juillet 2016, le magazine Les Inrocks a en effet publié une longue enquête fouillée « sur les pratiques de Jean-Marc Morandini ». Dans son article, la journaliste Fanny Marlier révèle les pratiques douteuses autour des castings de jeunes acteurs. « A partir de cet article, il y a eu des problèmes avec tous les acteurs. La journaliste leur a monté la tête », se défend la vedette du PAF.

« Pour vendre sur le Web, il fallait de la nudité »

La série devait raconter l’histoire d’une équipe de foot de banlieue, davantage du côté des vestiaires que des terrains. « La nudité est le concept de base », revendique celui qui la produisait et qui relisait les scénarios. « Pour vendre sur le Web, il fallait de la nudité », soutient-il. Deux versions étaient envisagées : une interdite aux moins de 12 ans, dans laquelle « il n’y a pas de sexe », et une autre proscrite aux moins de 16 ans.

Pour répondre aux candidatures, il avait créé le personnage de Catherine Leclerc. Morandini avait même récupéré au hasard une photo sur Internet d’une femme de 40 ans. « Je ne voulais pas que les gens répondent parce que c’était moi », se justifie-t-il aujourd’hui. Les aspirants comédiens devaient lui envoyer plusieurs photos et vidéos d’eux nus. « On ne leur demande pas des photos de nu pour le plaisir, ça fait partie du rôle qu’ils vont tenir », assure le prévenu qui semble agacé par les questions de la présidente.









Pourquoi devaient-ils se raser les zones intimes ? L’idée, répond l’animateur, était de « se rapprocher du calendrier des dieux du stade », dans lequel posent des rugbymen célèbres. La magistrate, elle, se demande si l’animateur ne voulait pas en fait recruter « des jeunes mineurs imberbes et essayer de les faire passer pour des mineurs ». « C’est votre hypothèse », rétorque le prévenu, qui assure qu’il ne s’agissait que d’une demande à visée « esthétique ».

« Vous sentez-vous de faire une fellation à Jean-Marc Morandini ? »

Morandini, se faisant passer pour Catherine Leclerc, avait insisté auprès de l’un d’eux, Gabriel, pour qu’il lui envoie des vidéos de lui, le sexe en érection ou éjaculant. « On voulait voir ce qu’il voulait faire, pouvait faire, quelles étaient ses limites, ce qu’il se sentait de faire », clame le prévenu. La présidente évoque le mail envoyé par la fausse directrice de casting, jugé le plus problématique : « Vous sentez-vous de faire une fellation à Jean-Marc Morandini, qui n’est pas n’importe qui ? » A la barre, l’animateur sourit. A au moins trois reprises, il a relancé la partie civile au cours des mois qui ont suivi. « On a l’impression qu’on a parlé de fellation pendant six mois, s’emporte le prévenu. Il s’agissait, dit-il, d’une simple « question ».

« C’est un échange, il n’y a aucune demande, rien n’est imposé. » Gabriel est « un garçon intelligent, intéressant qui avait la possibilité de progresser ». Mais il jure n’avoir pas d’attirance physique pour ce jeune homme qu’il dit avoir « protégé ». « Je peux trouver qu’il a du charme et de la séduction, sans craquer pour lui. » L’un des assesseurs a « du mal à comprendre en quoi le fait de faire une fellation à quelqu’un qu’on connaît à peine allait améliorer son jeu d’acteur ».

« Emprise psychologique »

Dans ses mails qu’elle signe « maman », la directrice de casting imaginaire tente de rassurer Gabriel « qui se pose beaucoup de questions » notamment sur la nudité. Elle lui demande des photos et des vidéos de plus en plus osées, pour ne pas dire malsaines. Pour le convaincre, elle lui parle même… de la taille du sexe de son fils. Le prévenu, lui, assure que le jeune comédien « se doutait » qu’il était l’auteur des messages et qu’il a « toujours eu de très bonnes relations, jusqu’à la publication de l’article ». Le jeune homme, qui dit avoir été sous « l’emprise psychologique » de Jean-Marc Morandini, assure ne jamais avoir « fait le lien » entre Catherine et l’animateur, même s’il a eu quelques « doutes ». « Je ne pensais pas que quelqu’un puisse fabriquer un faux profil pour arriver à ses fins. »

La série s’est finalement rapidement arrêtée. « Plus personne ne payait » pour la regarder, regrette Jean-Marc Morandini. Certaines scènes se sont même retrouvées sur des sites pornos. « Pourtant cette série n’avait rien de porno », souffle le prévenu. Le procès se poursuit mercredi avec les réquisitions du parquet et les plaidoiries des avocates de la défense.