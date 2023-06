Une enquête en flagrance pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et trois tentatives d’homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Quimper après les coups de feu tirés samedi soir sur quatre membres d’une même famille à Plovenez-du-Faou (Finistère), entre Quimper et Morlaix. Une petite fille âgée de 11 ans avait trouvé la mort. Son père est grièvement blessé et sa mère blessée un peu plus légèrement. La sœur cadette, également visée par les tirs, est saine et sauve.

La garde à vue du suspect, un voisin âgé de 71 ans, d’origine hollandaise, a été prolongée dimanche soir. Il avait été interpellé samedi soir après s’être retranché chez lui avec sa compagne.

« Il avait déjà fait des histoires »

Le tireur présumé « est arrivé il y a trois ans et il ne parle à personne. Il avait déjà fait des histoires en mairie, en se plaignant du bruit », a indiqué un retraité, voisin direct des victimes, cité par Le Télégramme. Selon le parquet de Quimper, un conflit opposerait depuis plusieurs années le suspect et les victimes à propos d’une parcelle de terrain jouxtant les deux propriétés.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la famille participait à un barbecue dans son jardin au moment du drame, vers 21 heures.