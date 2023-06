Un homme d’une cinquantaine d’années a été mis en examen vendredi soir pour le meurtre d’Iris C., jeune femme dont le corps dénudé avait été découvert le 27 mai à Lanester (Morbihan), et incarcéré, selon une source judiciaire proche de l’enquête.

Le quinquagénaire est mis en examen pour enlèvement et homicide volontaire précédé ou accompagné d’un viol, et placé en détention provisoire, a-t-on indiqué de même source. Le corps d’Iris C., 23 ans, avait été trouvé par des promeneurs dans les eaux du Blavet, à Lanester, portant des traces de coups et de « strangulation ».

