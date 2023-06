« Les mobilisations continuent pour les travailleuses du sexe de Gerland », annonce la Fédération parapluie rouge lundi soir sur Twitter. La justice vient de rejeter le recours déposé par cette association contre l’arrêté préfectoral, pris début mai, interdisant le stationnement de « tout véhicule dans lequel s’exerce une activité de prostitution » dans une vingtaine de rues à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Une mesure qui laisse ces femmes « sans solution », ne sachant pas « où aller et comment récupérer leur véhicule emmené à la fourrière », confiait Lola Levy, membre de l’association lyonnaise d’aide aux travailleuses et travailleurs du sexe, Cabiria.

Un rassemblement « historique » à Paris en soutien aux travailleuses du sexe

D’après le Strass (le syndicat du travail du sexe), 400 femmes auraient été expulsées de Gerland depuis un mois. Pour « protester contre leur expulsion », un rassemblement de soutien regroupant les travailleuses du sexe franciliennes et lyonnaises est organisé vendredi à Paris. « Ce moment historique de coordination des luttes montre un front uni des [personnes concernées] et alliées contre les violences et la criminalisation », ajoute le syndicat.









La Fédération parapluie rouge a également rappelé sur les réseaux sociaux que l’association lyonnaise Cabiria avait été reçue par Isabelle Rome, Ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. « Nous lui avons demandé d’agir pour les travailleuses du sexe », écrit la fédération qui précise que la ministre est invitée au rassemblement vendredi.