« Les Lilliputiens s’associent pour parler au même niveau que le géant », explique Me Christophe Lèguevaques, qui représente des clients de Renault en colère. Quelque 1.782 personnes constituées, à ce jour, en action collective vont porter plainte au pénal contre Renault Group et Nissan, devant le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine), ce lundi 5 juin, annonce Le Parisien. D’autres victimes pourront se constituer partie civile « dès lors qu’un juge d’instruction aura été désigné », précise encore l’avocat.

Plusieurs milliers d’automobilistes s’estiment victimes d’un moteur essence (1.2 l) défectueux qui a équipé entre 2012 et 2018 de nombreux modèles des marques Renault, Nissan et Dacia : Renault Captur, Clio IV, Kadjar, Mégane 3, Scénic 3 ; Dacia Duster, Lodgy ; Nissan Juke, Qashqai… Le problème qu’ils dénoncent se caractérise par une consommation anormale d’huile et des casses moteur prématurées. Alors que le constructeur gère les incidents « au cas par cas », des clients mécontents ont donc décidé de s’unir.

La plainte sera déposée notamment pour « tromperie aggravée, pratiques commerciales trompeuses », « escroquerie, destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, mise en danger de la vie d’autrui », précise Le Parisien.