La scène est pour le moins inhabituelle. Après plusieurs heures d’audience, debout dans son box de la salle des procès hors norme du tribunal, à Marseille, Lionel Guedj feuillette un épais classeur rouge, rempli de dizaines et de dizaines de pochettes plastiques, posé sur la barre. Des pochettes qui regroupent l’ensemble des expertises médicales mandatées par la justice qui mettent en cause les pratiques du dentiste des quartiers nord. Lionel Guedj vit là le troisième jour de son procès en appel. Celui qui a été en 2010 le dentiste le plus riche de France est actuellement emprisonné, accusé d’avoir mutilé des centaines de ses patients entre 2006 et 2012, en dévitalisant à la chaîne des dents saines pour poser en masse des prothèses très rémunératrices. Il est aussi accusé d’avoir ainsi escroqué la Sécurité sociale pour un préjudice estimé à plus d’un million d’euros.

Et ce jeudi matin encore, alors que la journée est consacrée à l’audition de ces dentistes experts qui se sont prononcés sur ses méthodes, Lionel Guedj donne le ton, dès l’ouverture des débats. Et il est pour le moins offensif, pour ne pas dire accusatoire : « Je prouverai que ces expertises-là sont faussées. Je vais vous apporter la preuve. » Une contre-enquête menée par ses soins dont il n’a pas fait état en première instance contre son gré, à l’écouter. « En première instance, on m’a fait comprendre de me taire pour apaiser les choses. En appel, je vais tout dire. »

« Vous savez, elles ont porté plainte huit ans après… »

Et d’affirmer par exemple que, pour un patient pour lequel il a été condamné, il aurait juste fait la radio et la pose des prothèses. Les dévitalisations problématiques seraient l’œuvre d’un confrère, que le patient a sollicité entre deux rendez-vous chez le Dr Guedj. « Et puis, dévitaliser des dizaines de dents en une fois, c’est techniquement impossible, affirme Lionel Guedj. Grand maximum, moi, c’était trois dents. » Derrière lui, au fond de la salle, les victimes s’indignent. Plusieurs d’entre elles racontent avoir subi de la part de Lionel Guedj des dizaines de dévitalisations en un seul rendez-vous. « Vous savez, elles ont porté plainte huit ans après… » argue Lionel Guedj, qui se pose en victime d’une enquête partiale. « On parle de 350 parties civiles, ajoute-t-il. Ce que je peux dire, c’est qu’à l’époque, j’ai eu trois plaintes spontanées. Les 340 autres plaintes sont intervenues suite aux convocations de mes patients par les gendarmes ! »

Sur le banc des parties civiles, à mesure que les heures passent à évoquer des cas problématiques sans les nommer précisément, les avocats s’agacent, et demandent à avoir le nom des patients dont l’expertise serait infondée. « Je comprends que vous vous énerviez de voir le dossier partir en fumée », fanfaronne Lionel Guedj dans le box, provoquant les soupirs de son avocat qui vient à sa rescousse.

Une question d’arithmétique

« Mon client ne dispose pas dans sa manche de quelques éléments qu’il va produire », rectifie Me Pinelli. Et de remettre en cause la solidité des conclusions d’experts qui n’ont pas eu accès à l’ensemble des éléments du dossier pour se prononcer. « Mais ces documents ne contiennent pas la preuve de l’innocence de Lionel Guedj, rétorque Me Febbraro, avocat de plusieurs victimes. Si c’est le cas, il faut le dire ! »

Après de longues palabres, parfois tendues, Lionel Guedj est prié par la cour de lister un par un, le fameux classeur à l’appui, les cas problématiques selon lui parmi les centaines d’expertises. Après une suspension d’audience lui permettant de recenser ces noms, l’avocat de Lionel Guedj annonce que… sept expertises interrogent. Avec, souvent, des erreurs arithmétiques. Dans l’une, l’expert recense 23 dents dévitalisées au lieu de 20, dans l’autre, dans une autre 17 au lieu de 14…. Chaque fois, en revanche, quitte à se contredire, Lionel Guedj reconnaît être à l’origine de ces dévitalisations massives, et surtout, médicalement injustifiées selon les expertises. Une question obsède alors le président de la cour d’appel. « Pourquoi avoir réalisé ces dévitalisations ? »

La question est clé dans un dossier où le dentiste plaide l’erreur médicale, quand l’accusation y voit un motif plus cupide et conscient, permettant à Lionel Guedj d’engendrer un maximum d’argent. Et chaque fois, Lionel Guedj apporte la même réponse. « S’il faut rentrer dans le détail, je ne m’en souviens pas. Mais ça reste un choix thérapeutique. » Un choix thérapeutique pour lequel Lionel Guedj encourt jusqu’à dix ans de prison.