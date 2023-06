L’annonce a fait plonger l’action de Casino de 9,43 %, atteignant son plus bas historique. Le PDG de l’enseigne, Jean-Charles Naouri, a été placé en garde à vue ce jeudi dans le cadre d’une enquête pour manipulation de cours et délit d’initié. L’investigation intervient alors que son groupe en difficultés financières doit renégocier sa dette avec ses créanciers afin d’assurer son avenir.

L’inspecteur des Finances et normalien de 74 ans est auditionné par la Brigade financière, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du JDD. Contactée, son avocate, Me Marie-Alix Canu-Bernard, n’a pas donné suite. Sollicité, Me Sébastien Schapira, qui le représente également, n’était pas joignable dans l’immédiat. Le groupe Casino, sollicité par l’AFP n’a pas fait de commentaire non plus.

« Manipulation de cours », « corruption » et « délit d’initié »

Cette garde à vue s’inscrit dans le cadre d’une enquête visant Casino depuis le 5 février 2020 des faits de « manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive » et « délit d’initié commis courant 2018 et 2019 », avait indiqué en mars le Parquet national financier (PNF) à l’AFP. Le PNF avait précisé que l’enquête, qui fait suite à un signalement de l’Autorité des marchés financiers (AMF), a trait au cours de Bourse de la société « durant cette période ».

En mai 2022, des enquêteurs de l’AMF s’étaient rendus au siège du groupe ainsi qu’au domicile de Jean-Charles Naouri. Dans sa récente documentation financière, Casino indique que cette enquête « dériv(e) d’une instance engagée à l’encontre d’un ancien consultant du groupe Casino » et précise que le groupe comme « les dirigeants concernés contestent formellement ces allégations et ont engagé tous les recours nécessaires ».

Soupçons de paiements pour défendre le cours de Casino en Bourse

Selon deux sources proches du dossier, cette enquête concerne les liens de Jean-Charles Naouri et du groupe Casino avec le patron de presse Nicolas Miguet. Cet homme d’affaires et patron de presse, également connu pour sa carrière politique en tant que dirigeant du parti Rassemblement des contribuables français, a été condamné à plusieurs reprises par l’Autorité des marchés financiers (AMF) notamment de faits de manipulation de cours.









Selon plusieurs médias, les enquêteurs suspectent une possible collusion entre Casino et Nicolas Miguet qui aurait pu être payé par Casino pour défendre son cours de Bourse. Cette garde à vue intervient alors que le groupe, qui ne parvient pas à réduire suffisamment son important endettement, est entré vendredi en procédure de conciliation.