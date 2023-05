Il aurait agi entre 2013 et 2017 alors qu’il intervenait comme animateur vacataire dans un centre de loisirs à La Roche-sur-Yon (Vendée). Un homme de 32 ans doit être jugé ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Nantes pour l’agression sexuelle de douze fillettes âgées de 3 à 6 ans au moment des faits, rapporte France Bleu Loire Océan.

L’affaire avait éclaté à l’été 2017 avec le témoignage d’une petite fille qui avait indiqué à sa mère que l’animateur lui faisait des bisous sur la bouche et lui caressait différentes parties du corps dont le sexe. L’accusé avait d’abord nié faits mais les témoignages s’étaient accumulés. Il avait finalement reconnu en garde à vue une forme de fétichisme pour les collants. Selon Ouest-France, des photos des victimes avaient été retrouvées à son domicile ainsi que des vidéos à caractère pédopornographique.

Les faits qualifiés d’agressions et non de viols

Placé en détention provisoire, il avait été libéré un an plus tard et placé sous contrôle judiciaire. A l’époque, l’enquête ouverte visait également des faits présumés de viols. Mais faute d’éléments matériels, les faits ont finalement été requalifiés en agressions sexuelles, le juge en charge de l’affaire optant donc pour la correctionnalisation plutôt qu’un procès aux assises.

Selon France Bleu Loire Océan, d’autres plaintes de familles, déposées depuis, sont encore entre les mains de la justice.