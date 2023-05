Mohamed Haouas, pilier du XV de France de rugby, dormira derrière les barreaux dans l’attente de son procès pour violences conjugales, mardi, à Montpellier. « Le juge a décidé à titre provisoire de le placer en détention », a fait savoir Marc Gallix, l’avocat du joueur. Il avait été placé en garde à vue vendredi soir après des violences contre sa femme sur la voie publique à Montpellier. Violences pour lesquelles cette dernière n’a pas porté plainte, a précisé le conseil.

Mohamed Haouas « a des antécédents » judiciaires, a concédé Marc Gallix, avant d’ajouter : « L’enjeu majeur mardi est que j’arrive à le faire sortir de prison ». Le joueur du MHR sera jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Montpellier, devant lequel il encourt une peine maximale de trois ans de détention.

« Il lui a fait une balayette »

Le colosse montpelliérain (1,85 m, 123 kg), qui rejoindra le club de Clermont à la rentrée prochaine pour trois saisons, pourrait voir ses chances de participer au Mondial-2023 de rugby (8 septembre-28 octobre) encore davantage compromises par cette nouvelle affaire, alors que la liste des 42 joueurs retenus pour la Coupe du monde doit être annoncée le 21 juin.

Selon une source proche du dossier, une dispute a éclaté vendredi entre l’international (16 sélections) et sa femme devant le centre commercial où travaille cette dernière. « Il lui a fait une balayette, elle est tombée et il lui a porté un coup au visage », a complété la même source, soulignant que plusieurs personnes avaient été témoins de la scène, également captée par des caméras de vidéosurveillance. « S’ils sont établis, les faits de violence conjugale reprochés à Mohamed Haouas sont inacceptables », a réagi samedi dans un tweet la ministre des Sports et des JO Amélie Oudéa-Castéra.

Cambriolages et violences

Âgé de 29 ans, marié et père de deux enfants, Mohamed Haouas a déjà connu par deux fois le banc des prévenus du tribunal judiciaire de Montpellier, pour des faits commis dans sa jeunesse, il y a près de dix ans. En février 2022, il avait été condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour son rôle dans des cambriolages en 2014, alors qu’il n’était pas encore rugbyman professionnel.

Le 12 mai, il a comparu pour « violences aggravées » et « destruction du bien d’autrui commis en réunion », des faits datant de 2014 également et pour lesquels le délibéré est attendu le 30 juin.