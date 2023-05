Une perquisition a été menée à la mairie de Baie-Mahault dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de détournements de fonds publics visant le président de la région Guadeloupe, ex-député et ancien maire de cette ville Ary Chalus (ex-LREM), a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

La perquisition a été réalisée mardi dans le cadre d’une enquête ouverte en juillet 2019 par le Parquet national financier (PNF) à la suite d’un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV). Cette enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) de la préfecture de police de Paris.

Détournement de frais de mandat

En octobre 2018, le PNF avait reçu 14 signalements de la HATPV concernant six députés dont Ary Chalus, élu à l’Assemblée nationale de 2012 à 2017, et huit sénateurs. Ces parlementaires étaient soupçonnés d’avoir détourné, entre fin 2015 et juin 2017, tout ou partie de leur indemnité représentative de frais de mandat, selon une note du PNF datée de février 2022 et publiée sur son site internet.

A l’époque de sa mise en cause via ce signalement, Ary Chalus avait indiqué avoir fait le « choix d’une gestion déléguée faisant l’objet d’un mandat donné au service de la gestion financière et sociale de l’Assemblée nationale ».

Ary Chalus, 61 ans, préside le conseil régional de la Guadeloupe depuis décembre 2015, après avoir été maire de Baie-Mahault pendant quatorze ans. Il doit comparaître en correctionnelle en octobre prochain pour des soupçons de dépassement frauduleux du plafond de ses comptes de campagne en vue des élections régionales de 2015.