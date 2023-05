Un curé du Nord, accusé de viols et d’agressions sexuelles aggravés sur une paroissienne mineure, a été condamné, mardi, par la cour criminelle départementale à huit ans de prison. Le prêtre a été incarcéré, a-t-on appris, ce mercredi, de source judiciaire.

La plaignante, née en 1990, avait déposé plainte en février 2018 pour des faits qui s’étaient déroulés lorsqu’elle avait entre 14 et 18 ans, soit de 2004 à 2008. A l’époque, le prêtre, Vincent Sterckeman, aujourd’hui âgé de 50 ans, officiait à Steenvoorde puis à Nieppe, selon cette source, qui confirme une information de France 3.

Suspendu en attendant la « sanction canonique »

Le prêtre a été suspendu de tout ministère public depuis sa mise en examen, en février 2018. « La mesure est maintenue », a réagi le diocèse de Lille dans un communiqué, précisant que le jugement avait été transmis à Rome « qui déterminera la sanction canonique ».









« Mes premières pensées vont à la personne victime et à sa famille. Je leur exprime ma sincère compassion. J’assure tous les paroissiens concernés et qui se trouvent ébranlés par ces tristes événements de ma sollicitude », a réagi Laurent Le Boulc’h, l’archevêque de Lille, cité dans le communiqué. « Je redis ma détermination à œuvrer pour que l’Eglise devienne une maison toujours plus sûre pour tous ceux et celles que le Seigneur lui confie », a-t-il ajouté.