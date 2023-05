Après une audience ce mercredi, la Cour de cassation a prévu de se prononcer le 21 juin. C’est à cette date qu’elle statuera sur le pourvoi formé par Wojciech Janowski contre sa condamnation à la perpétuité pour avoir commandité l’assassinat de sa belle-mère, la milliardaire monégasque Hélène Pastor, et de son majordome à Nice en 2014. Fin 2021, la peine de première instance prononcée contre l’ex-consul honoraire de Pologne à Monaco avait été confirmée en appel.

Samine Saïd Ahmed et Al-Haïr Hamadi, le tireur et le guetteur, avaient aussi été de nouveau condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ces trois hommes, ainsi qu’un quatrième accusé, Omer Lohore (six ans de prison), ont formé des pourvois devant la plus haute juridiction. L’avocate générale a préconisé leur rejet ce mercredi.

Les critiques des accusés

Les accusés font notamment valoir que le procès-verbal de constitution du jury de la cour d’assises n’est pas régulier, et que le droit de se taire a été notifié trop tôt aux accusés. Ils critiquent aussi le fait que la cour d’assises ait retenu à la fois la circonstance aggravante de « préméditation » et celle de « guet-apens ». Ils estiment en outre que la cour n’a pas suffisamment motivé la peine qui leur a été infligée.

Le 6 mai 2014, Hélène Pastor, 77 ans, et son chauffeur égyptien Mohamed Darwich, 63 ans, avaient été mortellement blessés par balles devant l’hôpital L’Archet, à Nice, où elle était venue rendre visite à son fils, Gildo, victime d’un AVC.