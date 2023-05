Le chauffeur décédé dans la voiture entrée en collision avec un véhicule de police dimanche dans le Nord, tuant les trois fonctionnaires, était positif à l’alcool et à la drogue, a indiqué, ce lundi, une source proche du dossier. L’homme, né en 1999, et son passager, né en 2001 et gravement blessé, étaient défavorablement connus de la police « pour alcool, usage de stupéfiants et outrages », avait indiqué, dimanche, une source policière.

Une enquête pour « homicide et blessures involontaires » a été ouverte. La procureure de Lille, Carole Etienne, a tenu une conférence de presse, en fin d’après-midi pour donner des précisions sur les circonstances de l’accident.

De la cocaïne dans le sang

Elle a annoncé que le taux d'alcoolémie du conducteur décédé atteignait 2,8 g et que des traces de cocaïne ont été retrouvées dans le sang. Selon elle, « l'homme était connu pour des faits de droit commun, mais pas en lien avec la conduite automobile ».

Les premières constatations des enquêteurs montrent que « le moteur du véhicule, une Alpha Roméo, était proche de 120 km/h sur une route limitée à 90 km/h ». La collision a eu lieu après le rond-point d'accès à la RD 700 en direction de Lille.

« L'hypothèse du choc frontal a été émise à partir des vidéos de visionnage et des premiers témoignages », a poursuivi la procureure. Mais des expertises complémentaires ont été demandées pour obtenir plus de détails sur la vitesse et la trajectoire prise par les deux véhicules. « Il faudra aussi savoir quel policier était au volant, sachant que la policière était assise à l'arrière avec la jeune fille. »

« Toujours pas en état de parler »

Les trois fonctionnaires de police conduisaient une jeune fille au centre hospitalier de Lille pour effectuer des analyses en urgence. Elle avait été prise en charge en tant que victime et n'est « toujours pas en état de parler », a noté la procureure.

« A notre connaissance (…) il n’y a pas eu de faute commise par les policiers », avait déclaré, dans la matinée, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à l’issue d’une visite dans le commissariat de Roubaix, dont dépendaient les trois fonctionnaires.

