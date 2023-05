Attendu depuis des mois par les 374 victimes de ce dossier titanesque, après une condamnation en première instance à huit ans de prison ferme, le procès en appel de Lionel Guedj et son père va s’ouvrir ce jeudi sur un ultime rebondissement. Selon nos informations, l’avocat de Lionel Guedj, dentiste millionnaire accusé de mutilations et d’avoir mis en œuvre une vaste escroquerie à la Sécurité sociale dans son cabinet des quartiers nord, va demander dès l’ouverture des débats à Marseille qu’une expertise médicale soit réalisée sur son client afin de s’assurer que son état de santé soit compatible avec les audiences envisagées.

« Mon client a des problèmes de santé anciens, a expliqué à 20 Minutes l’avocat de Lionel Guedj, Me Julien Pinelli. Il a une partie du cœur qui est atrophiée, ce qui a nécessité en 2020 la pose d’un stimulateur cardiaque. Or, il y a un dysfonctionnement de cet appareil. Alors que mon client était en détention, j’ai demandé à ce que ce pacemaker soit changé. Ça n’a pas été fait. Et il y a deux semaines, mon client a été victime d’un malaise avec perte de connaissance. Il a été hospitalisé à Draguignan. Il est dans un état d’épuisement et d’essoufflement continuer qui fait qu’il ne pourrait pas aborder cette épreuve qu’est le procès. »

La promesse d'un « sourire de star »

Lionel Guedj sera pour autant bel et bien présent à l’ouverture des débats, selon son avocat. La cour devra se prononcer sur cette demande d’expertise médicale qui pourrait reporter le début du procès. Pour rappel, le 8 septembre 2022, Lionel Guedj et son père Jean-Claude ont été condamnés respectivement à huit et cinq ans de prison ferme pour « violences volontaires ayant entraîné des mutilations de centaines de patients » et « escroquerie au détriment de la Sécurité sociale et de mutuelles », pour un préjudice évalué à 1,476 million d’euros.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Leur cabinet dentaire était installé au cœur des quartiers Nord, dans le quartier Saint-Antoine, de 2005 à 2012. Avec une particularité : Lionel Guedj multipliait la pose de prothèses à la place de dents saines, promettant « un sourire de star » à ses patients majoritairement pauvres et bénéficiaires de la CMU. Avec jusqu’à 70 patients par jour, à raison d’un patient toutes les dix minutes de 7 heures à 21 heures, Lionel Guedj est accusé d’avoir posé de faux diagnostics, pour ensuite pouvoir dévitaliser des dents saines et poser des prothèses alors même que ce n’était pas justifié. Il est aussi accusé d’avoir réalisé ces travaux trop rapidement et donc d’avoir raté certaines dévitalisations ou d’avoir posé des prothèses inadaptées. Bon nombre souffrent toujours dix ans après les faits, comme l’ont expliqué des parties civiles lors du procès en première instance.

Le dentiste le plus riche de France

Avec cette méthode, les honoraires de Lionel Guedj étaient alors 14 fois supérieurs à ceux pratiqués par les autres dentistes, au point que le dentiste est devenu le praticien le plus riche de France. En 2010, année la plus rémunératrice, le chiffre d’affaires des docteurs Guedj avoisine les trois millions d’euros. En parallèle, Lionel Guedj se constitue un patrimoine colossal qu’il estime à 12,9 millions d’euros.

Pour ce procès, après plusieurs demandes de Lionel Guedj comparaît détenu, contrairement au procès en première instance où il était libre durant toute la durée de l’instruction, soit une dizaine d’années. « Mon client conteste les faits qui lui sont reprochés en première instance et estime qu’ils ne peuvent relever que d’une négligence, estime son avocat Me Pinelli. Je vais donc plaider la requalification en blessure involontaire. » Son père Jean-Claude Guedj, de son côté, comparaît libre, malgré sa condamnation avec mandat de dépôt. En mars dernier, il a été placé sous contrôle judiciaire avec des obligations et des interdictions classiques. Ainsi, il ne doit pas quitter le département où il réside, doit pointer une fois par semaine au commissariat et remettre son passeport. La cour lui interdit l’exercice de la profession de dentiste. Contactée, l’avocate de Jean-Claude Guedj a indiqué ne pas souhaiter s’exprimer avant les débats.

L’audience doit durer jusqu’au 30 juin.