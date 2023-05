« La vérité finira par triompher » : malgré sa condamnation en appel à un an de prison ferme, Nicolas Sarkozy n’en a pas terminé avec l’affaire des écoutes. L’ancien président de la République a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Il a par ailleurs réagi à la décision, dans un entretien au Figaro jeudi, estimant notamment que « dans cette affaire, tout est factuellement faux, juridiquement illégal et moralement insensé ».

« Les principes essentiels de notre démocratie ont été foulés aux pieds », déclare notamment Sarkozy. « Certains magistrats sont dans un combat politique », ajoute-t-il dans l’entretien, expliquant néanmoins n’être « ni Mme Le Pen, ni M. Mélenchon » : « J’ai été président de la République : je ne serai donc jamais celui qui mettra en cause la justice dans son ensemble. »

« La question posée n’est pas de savoir si on m’aime ou si on ne m’aime pas, mais de savoir si le droit a été respecté », poursuit Nicolas Sarkozy, qui annonce vouloir « mener le combat jusqu’au bout ». Interrogé sur ses démêlés avec la justice et sur l’affaire du « financement libyen », pour laquelle le PNF a réclamé un procès, l’ancien chef de file de la droite la joue serein : « Quand vous êtes innocent, vous avez la force de la vérité. »