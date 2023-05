L’indemnisation demandée ce lundi par le groupe Canal Plus à un ouvrier agricole de Loudun, dans la Vienne, pour un piratage informatique est colossale puisqu’elle s’élève à plus de 7 millions d’euros. La Nouvelle République précise que le groupe réclame cette somme pour la mise en ligne de ses contenus via un site Internet de streaming entre 2019 et 2020.

Bataille autour des audiences des contenus mis en ligne

Le montant du préjudice est calculé notamment sur la base d’une enquête Médiamétrie qui a relevé 1,495 million de visites uniques du site en un peu plus d’un an. Il prend aussi le coût mensuel d’un abonnement (109 euros) et « il est pondéré du taux de pénétration de Canal+ estimé à 15 % », précise La Nouvelle République. Canal+ demande également 15.000 euros au titre du préjudice moral et près de 30.000 euros qui correspondrait aux retombées publicitaires pour le pirate informatique.

De son côté le conseil de l’ouvrier agricole met en cause les audiences supposées des contenus mis en ligne par son client et dénonce un montant délirant.

Le tribunal rendra sa décision dans cette affaire le 18 septembre 2023.