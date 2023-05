Une amende de 1.000 euros a été requise vendredi à l’encontre du sénateur d’extrême droite Stéphane Ravier, poursuivi à Marseille pour diffamation à caractère racial après la publication en juillet 2021 d’un tweet dans lequel il estimait que « l’immigration tue la jeunesse de France ».





Dans ce message sur Twitter le 11 juillet 2021, le sénateur RN, qui a ensuite rallié Eric Zemmour avant la présidentielle, avait posté la photo du jeune vendeur d’une boutique de téléphonie tué à l’arme blanche la veille en Seine-et-Marne, en l’accompagnant du message suivant : « Théo, 18 ans, assassiné hier par un Sénégalais à #ClayeSouilly. L’immigration tue la jeunesse de France. »

Délibéré le 7 juillet

Requérant 1.000 euros d’amende, le procureur de la République a jugé que le délit de diffamation publique en raison de l’appartenance à une race était bien caractérisé dans ce message, signalé au parquet par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra).

« La juxtaposition de la nationalité sénégalaise de l’assassin et du terme immigration consiste bien à viser une communauté particulière », « la communauté immigrée », et « on indique même une provenance géographique », a développé Alain Berthomieu. La décision, mise en délibéré, sera rendue le 7 juillet.