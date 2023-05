Un véritable harcèlement téléphonique. Depuis le mois de février, une femme domiciliée à Brest (Finistère) subissait un véritable torrent de haine de la part de son ex-compagnon. Pendant près de trois mois, le mis en cause a usé et abusé de son téléphone pour tenter de faire revenir sa compagne avec qui il était pacsé. Âgé de 51 ans, cet homme sans profession a été jusqu’à appeler 25 fois par jour sa victime, espérant « une éventuelle reprise de leur relation », selon Camille Miansoni, procureur de la République de Brest. Loin de tout romantisme, le suspect a surtout usé d’insultes et de propos dégradants à l’encontre de sa victime en lui adressant jusqu’à 100 SMS dans la même journée. On vous épargne le contenu des messages, qui rassemblent tout ce que la langue française peut offrir comme insultes.

« Tu es morte et je pisse sur ton cadavre »

L’homme ne s’est pas arrêté là et a menacé de mort son ex-compagne en lui envoyant des messages. « Si je ne récupère pas ma fille, t’es morte ». Ou encore : « Si tu ne reviens pas sur ta décision les conséquences seront désastreuses ». Et pour finir : « Tu es morte et je pisse sur ton cadavre ». Le mis en cause a également menacé de diffuser « des vidéos compromettantes » de la victime. Il a également jugé bon d’envoyer quelques photos de son sexe. Face à ce harcèlement, la femme a été victime d’une « altération de sa santé physique ou mentale » qui lui a causé une ITT de quatre jours, précise le procureur.

Déféré le jeudi 11 mai devant le procureur suivant la procédure du « plaider coupable », l’homme a été condamné à huit mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans.