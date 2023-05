Les faits se sont déroulés entre octobre 2021 et mai 2022. Pendant cette période, un grand-père âgé de 69 ans a abusé de sa petite-fille de 11 ans. L’homme, qui était jugé Vesoul (Haute-Saône), a donné sa version des faits concernant un épisode.

« Ma petite-fille m’a demandé un massage alors je lui ai dit de se mettre nue. Je l’ai massé et je lui ai passé de la crème sur le corps, sur la poitrine, les fesses et le sexe. […] Elle m’a demandé comment on faisait des enfants, je me suis mis nu à mon tour et je lui ai fait une simulation pour lui montrer mais très vite j’ai arrêté car j’ai senti que c’était mal », a-t-il expliqué selon L’Est Républicain.

Le prévenu a finalement été condamné à deux ans de prison avec sursis, a interdiction d’entrer en contact avec la victime et d’exercer la moindre activité avec des mineurs.