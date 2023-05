Sale temps pour Dylan Thiry. Une enquête a été ouverte sur la gestion d’une association humanitaire dont l’influenceur qui s’est fait connaître dans des émissions de téléréalité, est le président, a indiqué jeudi le parquet de Paris, sollicité par l’AFP. Ces investigations, confiées cette semaine à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA), font notamment suite à une plainte pour abus de confiance aggravé.

Celle-ci a été déposée en janvier par la vice-présidente et trésorière de cette association nommée « Pour nos enfants », qui se présente comme un « média » ayant « pour but d’informer et d’alarmer sur les situations critiques des enfants à travers le monde », suivi par plus de 199.000 abonnés sur Instagram.

Plusieurs centaines de milliers d’euros

Cette dernière reproche à Dylan Thiry, 28 ans, d’avoir détourné plusieurs centaines de milliers d’euros de dons humanitaires à son profit personnel. Sa plainte, dont l’AFP a eu connaissance, cite en particulier deux cagnottes en ligne pour récolter des fonds. En février 2022, une cagnotte à destination de Madagascar clôture à plus de 158.000 euros. En octobre 2022, une autre récolte plus de 95.600 euros.









D’après la plaignante, Dylan Thiry aurait poussé pour que les transactions financières soient effectuées avec son RIB personnel et n’aurait pas fourni d’éléments justificatifs de dépense. La vice-présidente, Sandra D., « a agi en véritable lanceur d’alerte dans un secteur de l’influence gangrené » et subit aujourd’hui « des intimidations », accusée par Dylan Thiry de l’avoir trahi, a affirmé son avocat Tom Michel dans un communiqué.