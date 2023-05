Le travail de 63 lycéens a été réduit en cendres. Un professeur contractuel d’anglais sera jugé en octobre après avoir brûlé mardi devant son établissement à Paris un paquet de copies du baccalauréat professionnel pour protester contre les méthodes de l’Education nationale, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Le professeur, âgé de 29 ans, a été placé en garde à vue mardi avant d’être déféré mercredi et a été convoqué pour une audience le 27 octobre, où il sera jugé pour « destruction d’un bien par moyen dangereux », a indiqué le parquet de Paris. Selon cette source, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer l’activité d’enseignant et interdiction de se présenter aux abords du lycée où les faits se sont produits. Il encourt dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende.

« Aucun d’entre eux ne sait parler anglais »

« Une plainte a été déposée », a indiqué le rectorat de Paris. « Mi-avril, un professeur contractuel d’anglais, récemment recruté et affecté temporairement au lycée professionnel Maria-Deraismes, s’est mis en défaut, à l’occasion d’une épreuve d’examen organisé par l’établissement et comptant pour le baccalauréat professionnel », a poursuivi le rectorat, confirmant une information du Parisien.

Victor Immordino, professeur contractuel qui a brûlé les copies de ses élèves, souhaite "placer l'intérêt pour l'apprentissage au centre de l'apprentissage" pour éviter les décrochages pic.twitter.com/yFtviydKy4 — BFMTV (@BFMTV) May 11, 2023

Dans ce journal, le professeur a expliqué qu'« avant l'examen », il a choisi de « divulguer le sujet à [ses] élèves et de le préparer avec eux » car « aucun d'entre eux ne sait parler anglais et les cours qu'ils ont suivis durant les sept dernières années sont un échec », a-t-il ajouté.



Dans ce journal, le professeur a expliqué qu'« avant l’examen », il a choisi de « divulguer le sujet à [ses] élèves et de le préparer avec eux » car « aucun d’entre eux ne sait parler anglais et les cours qu’ils ont suivis durant les sept dernières années sont un échec », a-t-il ajouté. Ce lycée professionnel, situé dans le 17e arrondissement de la capitale, est un établissement préparant au baccalauréat professionnel du secteur tertiaire administratif et commercial.

Une nouvelle évaluation des élèves

Après la période de vacances scolaires, ce professeur « s’est vu refuser une reprise de service et a brûlé ostensiblement un paquet de copies devant l’entrée du lycée. La scène a été filmée par deux journalistes présents », décrit le rectorat. Selon une source proche du dossier, il a agi pour critiquer les méthodes de l’Education nationale et le faible niveau des élèves.

« Les élèves ont été choqués par l’attitude de cet enseignant, et les équipes pédagogiques ont été tout autant scandalisées. Personne ne s’est donc solidarisé avec cet enseignant qui a fini par quitter les lieux avant d’être interpellé par la police », selon le rectorat. Pour les jeunes concernés, « un nouveau sujet sera élaboré par l’équipe pédagogique du lycée, ce qui permettra une nouvelle évaluation des élèves, avec un souci d’objectivité et de bienveillance », indique le rectorat.