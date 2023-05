La justice a débouté des riverains du complexe industriel de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, qui avaient attaqué trois groupes industriels pour trouble de voisinage, estimant que ces nuisances résultaient de décisions sur lesquelles il est « impossible de revenir », a-t-on appris, mardi, de leur avocate.









Ce jugement, daté du 4 mai et que l’AFP a pu consulter, va dans le sens d’une première série de décisions d’avril et juillet 2022 sur des plaintes similaires. Le tribunal avait jugé ces nuisances « normales » car résultant d’un « choix de société » en faveur de l’industrialisation de cette grande zone industrialo-portuaire (ZIP), sur les rives de la Méditerranée, près de Marseille.

Les sept plaignants font appel

Les sept plaignants déboutés vont faire appel, a indiqué leur avocate, Me Julie Andreu. Au total, 14 riverains de ce centre industriel, l’un des plus gros d’Europe, avaient saisi la justice en 2019 contre des entreprises, dont le sidérurgiste ArcelorMittal et le groupe pétrolier Esso.

Ils dénonçaient des « conditions d’existence sérieusement impactées » par la pollution, certains ayant développé des maladies chroniques, et invoquaient également un « préjudice d’anxiété ».

Ils s’appuient notamment sur deux études montrant des taux de maladies chroniques supérieurs à la moyenne dans les environ de Fos-sur-Mer, ainsi que la contamination des aliments produits localement. L’Etat a plusieurs fois épinglé des industriels de la zone pour infractions à la réglementation.