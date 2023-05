Les images avaient d’abord été diffusées sur le réseau social TikTok, avant d’être reprises par BFMTV. Le 21 avril, plusieurs individus s’étaient filmés lors d’un rodéo à motocross dans la galerie du centre commercial d’Orvault Grand Val, dans la périphérie de Nantes (Loire-Atlantique). Mardi 9 mai, l’un des hommes identifié sur la vidéo a été jugé et condamné à une peine de douze mois de prison sous bracelet électronique. Identifié par les enquêteurs, le mis en cause avait été placé en détention provisoire dimanche avant d’être jugé en comparution immédiate. Il a été condamné à dix mois de prison et a vu un précédent sursis de deux mois être révoqué.

Ce jeune mécanicien de 20 ans a refusé de donner l’identité des trois autres personnes ayant participé au rodéo. « C’était une grosse bêtise, le fruit de l’effet de groupe », a-t-il expliqué d’un ton posé. Les pilotes des trois engins motorisés étaient partis du parking souterrain du centre commercial avant de rouler au beau milieu des commerces de la galerie marchande. « Je ne travaillais pas ce jour-là, je suis sorti rejoindre des potes pour faire un peu de moto. On aime bien la moto mais pas blesser des gens ou heurter des enfants », a raconté l’homme, expliquant « avoir roulé au pas » dans la galerie.

D’autres faits filmés à Echirolles

D’autres faits similaires s’étaient déjà produits à Echirolles (Isère) quelques jours plus tôt. « Je n’avais pas l’intention de reproduire quoi que ce soit », a répondu le mis en cause. Le procureur de la République a recensé 399 opérations de lutte contre les rodéos dans la circonscription de Nantes en 2022 et 143 depuis le début de l’année 2023. « Ce n’était pas un moment de rigolade mais un délit qui met en danger les usagers de la route et d’un centre commercial », a pointé le magistrat.