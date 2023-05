Selon La Provence, le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé Eric Chabrière dans le procès pour diffamation et injures publiques engagés par la fille du professeur Didier Raoult contre cet ancien collaborateur de son père.

Magali Carcopino-Tusoli, médecin de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, et son époux Xavier Carcopino-Tusoli, chef de service à l’hôpital Nord à Marseille, accusaient Eric Chabrière d’être derrière le compte twitter « Le Professionnel » (@LeProfessionne9) qui, à l’automne 2021, avait diffusé une série de propos injurieux et d’allégations mensongères et insultantes visant leur couple et leurs fonctions de médecin.