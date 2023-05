Le 18 avril dernier, deux individus armés débarquent dans le cabinet médical du docteur Charbonnel, installé depuis plus de trente ans à Terrasson Lavilledieu, en Dordogne. Ils le menacent avec une arme pour lui voler sa voiture et assènent plusieurs coups de crosse sur la tête, relate Sud-Ouest.

Le frère aîné en récidive

Deux frères sont suspectés d’être les auteurs de cette agression et la procureure de la République de Périgueux Solène Belaouar annonce ce vendredi dans cette affaire qu’ « une information judiciaire visant des faits de tentative de vol en réunion et avec arme (faits criminels punis de 20 ans de réclusion) et de violences volontaires en réunion et avec arme ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours, en l’espèce six jours (délit puni de cinq ans d’emprisonnement) ». Ils sont aussi poursuivis pour avoir refusé de donner les codes de déverrouillage de leurs téléphones portables en garde à vue.

Les deux frères sont présentés ce vendredi matin à un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Périgueux en vue d’une mise en examen. Le Parquet requiert pour le mineur « un placement sous contrôle judiciaire comprenant plusieurs obligations contraignantes » et pour son frère aîné, en récidive, un placement en détention provisoire.