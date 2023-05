Il est poursuivi pour des agressions sexuelles sur 17 enfants. Un ancien animateur périscolaire de 45 ans comparaît, mardi et mercredi, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg. Le prévenu, père de famille, a exercé au centre de loisirs de Lampertheim, dans le Bas-Rhin, depuis 2000, où il était décrit comme un collègue « fiable » et « sérieux ».

Les faits qui lui sont reprochés couvrent la période de janvier 2008 à décembre 2021. Il est également poursuivi pour des faits d’agression sexuelle sur sa belle-sœur, de 20 ans sa cadette, entre 2004 et 2010. Il devra aussi répondre de détention de milliers d’images pédopornographiques, retrouvées sur son matériel informatique.

Des attouchements reconnus

De premières investigations avaient été lancées à la suite d’un signalement fait par la directrice du centre de loisirs en juin 2021. Face aux dénégations de l’animateur, cette procédure avait été classée sans suite, les magistrats jugeant l’infraction insuffisamment caractérisée.









Une autre plainte, déposée en décembre 2021 par une jeune femme de 20 ans, avait permis de relancer les recherches. Au cours de sa garde à vue, le suspect avait alors reconnu des attouchements. Dans les semaines qui avaient suivi, d’autres familles avaient porté plainte, notamment après la publication d’un article dans le quotidien Dernières Nouvelles d’Alsace.

« La face visible de l’iceberg »

Le suspect a lui aussi évoqué spontanément des agressions sexuelles sur d’autres mineurs. Il agissait le plus souvent en prenant les enfants sur ses genoux, et les touchait au-dessus ou en dessous des vêtements. Au total, 19 cas de mineurs ont été abordés dans l’enquête. Deux ont été écartés, mais 17 autres (16 filles et un garçon, alors âgés de 6 à 14 ans) seront évoqués au tribunal. Le suspect, placé en détention provisoire en mars 2022, comparaîtra détenu. Il encourt jusqu’à dix ans de prison et 150.000 euros d’amende.

« Nous attendons qu’il assume ses responsabilités devant le tribunal, a déclaré, à l’AFP, Olivier Zaiger, l’avocat du centre de loisirs. Notre crainte, c’est que ce dossier ne soit que la face visible de l’iceberg. » Sollicitée, l’avocate du prévenu n’a pas donné suite dans l’immédiat.