L’Etat veut « rapprocher » les Français « de leur justice ». Pour cela, le ministère de la Justice lance ce jeudi une application mobile censée « simplifier la vie » des justiciables.

Baptisée « Justice.fr », l’application, déclinée sur Android et iOS, doit mettre « à portée de doigt » des informations sur le fonctionnement de la justice, par exemple des simulateurs en matière de pension alimentaire ou d’aide juridictionnelle. L’application doit notamment permettre de se géolocaliser pour accéder facilement à toutes les informations utiles sur son tribunal, localiser le Point Justice le plus proche, trouver un avocat ou un notaire.

Une justice dans un « délabrement avancé »

La mise en place de cette application avait été annoncée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti en janvier à l’issue des Etats généraux de la Justice. Elle compte parmi les 60 mesures de son « plan d’actions » pour la justice afin de répondre, selon lui, à son « délabrement avancé ». « Nous avons fait entrer la justice dans le salon des Français avec la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire. Je souhaite à présent qu’ils aient dans la poche, sur leur téléphone portable, des outils et ressources nécessaires pour dialoguer avec le monde judiciaire », avait-il alors indiqué.

L’application a vocation à évoluer, a souligné le ministère. Ainsi, à partir de cet automne, il sera possible d’effectuer une demande de casier judiciaire, de saisir et déposer une demande d’aide juridictionnelle (AJ) et de suivre l’avancement des demandes d’AJ. Début 2024, il sera possible de faire une demande de constitution de partie civile en juridiction via l’application.