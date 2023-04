Le maire de la commune de Thizy-les-Bourgs doit comparaître ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Rhône) pour « provocation directe de mineurs de 15 ans et de plus de 15 ans à la consommation excessive d’alcool » et « complicité de conduite d’un véhicule sans permis ».

Il lui est reproché d’avoir organisé à son domicile une soirée d’ivresse, le 25 décembre 2021, à laquelle participaient trois jeunes d’un foyer pour mineurs protégés. Et d’avoir, à l’issue de cette soirée, laissé l’un d’entre eux prendre le volant de sa propre voiture.

Le tribunal change d’avis

L’affaire n’en est pas restée là. Deux jours plus tard, l’élu de 34 ans a remis ça en se rendant cette fois au foyer pour participer à une seconde nuit de beuverie, comme l’ont révélé des vidéos prises lors de la fête. Toujours avec les mêmes adolescents.

Placé en garde à vue en février 2022, le jeune maire avait présenté ses excuses lors du conseil municipal. Présenté à un juge, lors d’une procédure de plaider-coupable, l’élu avait accepté la peine qui lui était proposée, à savoir quatre mois de prison avec sursis et une obligation de suivre une cure de désintoxication. Sans oublier l’interdiction d’entrer en contact avec les trois mineurs. Mais le tribunal a fait volte-face, préférant renvoyer finalement l’affaire en correctionnelle afin de permettre aux adolescents de témoigner, selon Le Progrès.