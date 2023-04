Trois mois d’emprisonnement avec sursis pour un policier condamné pour avoir ouvert le feu sans sommation sur les occupants d’une voiture dans le bois de Boulogne en avril 2019. Alexis B. a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Paris.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 avril, lorsque trois voitures de la brigade anticriminalité (BAC) ont intercepté une voiture occupée par six hommes âgés de 16 à 22 ans qu’ils soupçonnaient d’un vol de sac à main.

Les policiers ne portant aucun signe d’identification (ni brassard, ni gyrophare sur le véhicule), les occupants de la voiture affirment avoir cru être les victimes d’un braquage et le conducteur avait fait marche arrière pour tenter de s’enfuir, heurtant un des véhicules de police banalisé en reculant. L’un des fonctionnaires, Alexis B., avait alors tiré sans sommation à deux reprises sur le véhicule.

« On est six à avoir failli perdre notre vie »

« J’ai cru que j’allais mourir », a confié mardi devant le tribunal un des passagers, alors âgé de 16 ans. « J’entends encore dire "il ne s’est rien passé de grave", c’est compliqué à entendre, on est six à avoir failli perdre notre vie », a témoigné le conducteur.

Appelé à la barre et confronté aux images de vidéosurveillance de l’interpellation, le policier a décrit son acte comme « un tir de riposte instinctif ». « Je pense avoir agi au mieux pour protéger mes collègues. Si la situation avait dégénéré ou s’il s’était passé quoi que ce soit de grave, je m’en serais voulu toute ma vie », a-t-il justifié en réaffirmant sa certitude d’avoir agi en état de légitime défense. « Le fait de n’avoir pas mis mon brassard est une erreur de ma part, c’est indéniable », a toutefois concédé Alexis B.

La réaction du policier jugée non proportionnée

Le procureur de la République a estimé que l’action du policier relevait d’une « particulièrement mauvaise maîtrise de la situation qui s’est passée ce soir-là » et requis trois mois de prison avec sursis sans interdiction professionnelle. En prononçant son jugement, la présidente du tribunal a écarté la légitime défense en estimant la réaction du policier non proportionnée à la menace et injustifiée.

L’agent, âgé de 28 ans au moment des faits, était membre de la BAC de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et continue d’exercer ses fonctions de policier depuis l’incident.

Poursuivi pour violences et dégradation, le conducteur de la voiture visée avait été relaxé par le tribunal en novembre 2020.