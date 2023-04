« Je me dois de défendre mon honneur. » Démis de ses mandats par le tribunal correctionnel de Marseille, qui l’a condamné vendredi à trois ans de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité dans une affaire de détournement d’argent public, Hubert Falco annonce ce mardi sa décision de faire appel.

L’ancien maire de Toulon relaie sur son compte Twitter le communiqué de son avocat Me Thierry Fradet, qui souhaite « qu’un nouveau procès soit organisé le plus rapidement possible ». Selon lui, l’enjeu de ce futur rendez-vous judiciaire est, outre la relaxe espérée, « la peine complémentaire d’inéligibilité afin que l’élu recouvre de plein droit ses mandats ». De fait, la peine d’inéligibilité a été prononcée avec exécution provisoire, elle est ainsi applicable immédiatement, même en cas d’appel.





Depuis de nombreuses années, grâce à la confiance de mes concitoyens, je me suis engagé dans une carrière publique basée sur l'humain. pic.twitter.com/RKkYrcntGg — Hubert Falco (@hubertfalco) April 18, 2023



Le jugement rendu vendredi est un coup de tonnerre dans la politique locale. Agé de 75 ans, l’homme fort du Var chute sur une affaire de repas et de pressing réglés sur des fonds publics du Conseil départemental. Il a été démis de ses mandats avec effet immédiat pour avoir « totalement bafoué », selon la justice, son devoir d’exemplarité dans cette affaire. L’élu, ex-membre du parti Les Républicains rallié à Emmanuel Macron, a aussi été condamné à la confiscation de 55.000 euros qui avaient été saisis sur son compte.