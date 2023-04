Une mise en scène très « Corse », avec fusils de chasse en bandoulière et cagoules. En septembre 2017, plusieurs médias recevaient via une clé USB une vidéo montrant un groupe d’hommes armés annonçant solennellement, en forçant sur l’accent, le retour de la chasse à l’ours dans les Pyrénées. La vidéo n’a jamais été revendiquée, mais la préfète de l’Ariège avait déposé plainte pointant « une simagrée d’organisation terroriste » et « une dérive pathétique dans la violence et l’illégalité ».

L’épisode du « commando anti-ours » ariégeois doit connaître son épilogue ce mardi à Foix, avec de quatre membres présumés du commando, qui nient farouchement leur participation à cette vidéo menaçant une espèce protégée.

Parmi eux, Philippe Lacube, le porte-parole emblématique de l’Association de sauvegarde du patrimoine Ariège-Pyrénées (Aspap), devenu depuis le président de la chambre de l’Agriculture de l’Ariège, et qui d’ailleurs recevait lundi à ce titre la visite du ministre de l’Agriculture Marc Fesneau. Rémi Denjean, un autre éleveur connu pour son combat antiplantigrade, comparaît également.

Selon France Bleu Occitanie, les avocats des prévenus dénoncent « un procès politique ».