L’un de ses collaborateurs l’accuse d’agression sexuelle et de harcèlement. Une enquête a été ouverte contre le maire (ex-PCF) de Stains (Seine-Saint-Denis) Azzédine Taïbi, a indiqué ce vendredi le parquet de Bobigny, confirmant une information du Parisien. L’enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). Elle fait suite à une plainte déposée par un collaborateur de Azzédine Taïbi pour des faits remontant à 2022, a précisé le parquet.

Ce collaborateur dénonce dans sa plainte une agression sexuelle commise par le maire lors d’un trajet en voiture pour le séminaire annuel des élus dans le Loir-et-Cher, selon le Parisien. Le plaignant rapporte aussi « un comportement anormal » de Azzédine Taïbi lorsqu’il l’a accompagné à un hammam à Boulogne-Billancourt.

Des visites inopinées et matinales

Selon son récit, pendant la séance, M. Taïbi aurait demandé à ce qu’il lui « étale le savon » sur le dos et sur « le sexe ». Ce dernier aurait refusé. Il explique également avoir reçu plusieurs visites inopinées et matinales du maire, muni de « croissants », dans la chambre qu’il occupait et mise à disposition par la municipalité.

Contacté à plusieurs reprises, Azzédine Taïbi n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP. Elu depuis 2014 à Stains, Azzédine Taïbi se déclare « toujours communiste » mais n’est plus adhérent au PCF depuis son ralliement à Jean-Luc Mélenchon pendant la dernière campagne présidentielle.