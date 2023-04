Les victimes sont âgées de 14 à 17 ans et résidaient dans un foyer départemental de la ville de Saint-Pierre, au sud de l’île. Une femme et huit hommes ont été mis en examen à La Réunion dans une affaire de prostitution de mineures qui résidaient dans un foyer de la protection de l’enfance, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Saint-Pierre. Les mis en cause ont été présentés au tribunal le 31 mars.

La femme, âgée d’une vingtaine d’années, a été placée en détention provisoire pour proxénétisme, a indiqué la procureure de la République à Saint-Pierre, Caroline Calbo, confirmant une information du Journal de l’île de La Réunion.

Relations tarifées

Les huit hommes, qui ont eu des relations tarifées avec les mineures, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour recours à la prostitution de mineur, a précisé la magistrate. Les faits avaient été portés à la connaissance de la justice en juin 2022, lorsque l’une des jeunes filles avait porté plainte.

Une information judiciaire avait été ouverte pour « proxénétisme aggravé sur mineur de 15 ans » et « proxénétisme aggravé sur mineur de 15 à 18 ans », a déclaré le parquet sans donner plus de détails sur « ce dossier en cours d’instruction ».