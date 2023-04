« Le droit », plutôt que « la politique ». Du sursis à six ans de prison ont été requis à l’encontre de 11 membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), jugés à Paris notamment pour « financement du terrorisme ».

Ce dossier a une dimension « symbolique », celle du « bien-fondé ou non » de la qualification terroriste retenue, reconnaît d’emblée le procureur antiterroriste au début de ses réquisitions. Les avocats de la défense la contestent, et l’ont imposé au coeur des débats depuis le début du procès la semaine dernière.

Le PKK, engagé depuis 1984 dans une lutte armée pour un Kurdistan indépendant, est l’ennemi juré de la Turquie qui le classe comme organisation « terroriste », à l’instar de l’Union européenne et donc de la France. Les prévenus sont principalement accusés d’avoir collecté auprès de la diaspora kurde du sud-est de la France, la « kampanya », l’impôt révolutionnaire servant à financer le PKK.

De 24 à 64 ans

« Il n’est pas question de savoir qui est le bon, et qui est le mauvais, il est question de droit », prévient le procureur Xavier Laurent. Face aux « caricatures » parfois avancées par la défense, qui a raillé l’attitude de la France face aux Kurdes - « alliés » quand ils combattent l’Etat islamique (EI) en Syrie mais « terroristes » quand ils se battent contre la Turquie –, le tribunal n’a pas à faire de « politique », insiste le magistrat.

Au cours de l’audience, les prévenus, Kurdes originaires de Turquie âgés de 24 à 64 ans, ont choisi de nier contre toute vraisemblance leur appartenance au PKK, tout en reconnaissant une « sympathie » pour l’organisation.

Plusieurs d’entre eux n’ont pu s’empêcher de raconter à la barre ou depuis le box les « massacres », les « viols », la « persécution » de leur peuple par l’Etat turc. « Les injustices qu’ils dénoncent méritent d’être entendues, pas pour délivrer un blanc-seing, mais pour comprendre », dit le procureur.

Interdiction de territoire

Mais les « exactions graves » contre le peuple kurde ne doivent pas faire oublier que « le PKK n’a pas déposé les armes », a des « modes opératoires qui sont toujours ceux d’une organisation terroriste », et commet « des actes de terrorisme dans un état tiers » - la Turquie, martèle-t-il.

« Si la conviction d’agir pour une bonne cause était absolutoire en matière de terrorisme vous n’aurez plus grand monde à juger », grince-t-il. Même si « évidemment », quand les hommes jugés se sont tenus « devant des drapeaux de l’EI ou d’Al-Qaïda, ça simplifie considérablement le débat ».

« Tous défendent une cause qu’ils vont juger juste. La cause kurde ne peut pas faire exception parce qu’elle est kurde », et « le PKK doit être considéré comme une organisation terroriste », conclut-il.

Preuve cependant de la complexité du débat, en énonçant les peines requises, le magistrat ne demande pas l’interdiction du territoire français, habituelle dans les dossiers terroristes. La plupart des prévenus ont reçu l’asile en France, et « le danger auquel ils ont été confrontés » en Turquie est avéré, reconnaît-il.

Plaidoiries de la défense ce jeudi

Dans ce dossier qui permet une « plongée » dans la réalité des « bases arrière » du PKK en Europe, l’extorsion et le financement du terrorisme sont selon lui avérés. Sur le banc des prévenus ou depuis le box où on l’écoute attentivement via les interprètes, il n’y a pas que des « militants », qui n’auraient fait « que manifester ou signer des pétitions », continue le magistrat.

Pour le sud-est de la France où ils résident, le montant annuel de la « kampanya », l’impôt révolutionnaire servant à financer le PKK, s’élève à « des centaines de milliers d’euros », obtenus a minima par du « harcèlement » de membres de la diaspora, parfois sous la menace de violence, dit-il.

Ce sont les « collecteurs » qui « s’imposent, sous prétexte de boire un thé ou un café » chez les membres de la communauté kurde. Eux aussi qui fixent les montants, en fonction des revenus « réels, supposés ou en devenir pour ceux qui viennent d’ouvrir une affaire », rappelle le procureur.

Malgré les dizaines d’écoutes, de témoignages et de preuves matérielles, les prévenus ont là aussi « choisi de tout rejeter en bloc », regrette le procureur. Le procès se poursuit jeudi avec les plaidoiries de la défense.