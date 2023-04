Lors de la dernière mobilisation contre la réforme des retraites le 28 mars dernier à Bordeaux, un manifestant a été grièvement blessé à la jambe « par un tir de grenade lancée par les forces de l’ordre au niveau du cours de la Somme, vers 16h45 », indique l’avocat du blessé maître Gabriel Lassort, dans un communiqué publié ce jeudi 6 avril.

Un appel à témoins lancé

Il précise que son client porte plainte pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique en réunion et avec arme ayant entraîné une infirmité permanente ou une mutilation ». Il souffre d’une fracture ouverte du péroné et un premier examen médical a requis quarante-cinq jours d’interruption temporaire de travail (ITT). « Il se déplace aujourd’hui en fauteuil roulant et ne sait pas encore s’il pourra remarcher normalement », ajoute son conseil dans ce communiqué.

Les personnes qui ont été témoins de la scène sont invitées à se manifester auprès du cabinet d’avocat via l’adresse mail : contact@lassort-avocat.fr

Un second manifestant a déposé plainte pour détention arbitraire et entrave à la liberté de manifester après une garde à vue de 48 heures après laquelle il est ressorti libre, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui.