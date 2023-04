Il harcelait son ex comme si elle « lui appartenait », comme si elle était « sa chose ». Face aux menaces et aux intimidations, la famille d’Eva avait même déposé au moins sept plaintes contre le jeune homme. En vain. Il avait fini par commettre l’irréparable : abattre le nouveau fiancé de la lycéenne. De deux balles de fusil de chasse. Mercredi soir, Steeve Arnoux, 24 ans, a été reconnu coupable de l’assassinat de Jason Maimone, tué le soir du 1er octobre 2019 sur le parking d’un supermarché de Gattières, près de Nice.

La cour d’assises des Alpes-Maritimes l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, assortis d’une peine de sûreté des deux tiers. Yannick Tournier, un complice de 19 ans à l’époque des faits, jugé a ses côtés pour l’avoir conduit en voiture jusqu’au point de rendez-vous convenu avec la victime, a écopé de dix-huit ans de prison.

Des échanges sans équivoque sur Messenger

Avant le drame, Jason Maimone avait lui aussi porter plainte pour menaces de mort et fait lire aux gendarmes ses échanges avec Steeve Arnoux. « Je vais te faire la peau, tu as déclaré la guerre mon pote », écrivant ce dernier sur Messenger. Ce à quoi le nouveau compagnon d’Eva avait répondu : « Ça fait un mois qu’on doit se voir mais tu te défiles. J’espère que tu sais tirer et, comme je te l’ai déjà dit, vise la tête ou le cœur ».

L’avocat général n’avait requis que quinze ans de prison contre le complice, mais la peine finalement infligée à l’encontre du principal accusé, « définition même du psychopathe », a-t-il estimé lors du procès, selon Nice-Matin. Steeve Arnoux avait, selon lui, décidé que « celui qui se mettra[it] en travers de son chemin sera[it] son ennemi ».