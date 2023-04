L’affaire avait éclaté près de deux semaines après les effondrements de la rue d’Aubagne à Marseille. Révélée par le quotidien La Marseillaise, à l’origine du hashtag « Balance ton taudis », on apprenait que Bernard Jacquier, alors élu LR des 6e et 8e arrondissements, louait un logement insalubre dans le quartier de la Belle-de-Mai. Ce proche de Jean-Claude Gaudin et avocat spécialiste en droit… de l’immobilier, aujourd’hui à la retraite, comparaît ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Marseille. Avec onze autres prévenus, personnes morales incluses, poursuivis pour n’avoir pas exécuté les travaux prescrits par l’arrêté frappant d’insalubrité un ensemble de bâtiments situés rue de Crimée et boulevard Gustave-Desplaces. Et ce malgré une mise en demeure préfectorale.

Bernard Jacquier y avait acquis un studio de 35 m² en 1986. Il le louait encore lorsque l’immeuble a été déclaré insalubre par un arrêté du 4 avril 2017, après des premiers signalements sur l’état des parties communes qui remonteraient à 2001. Selon La Marseillaise, sa dernière locataire a été relogée dans un hébergement d’urgence de la ville dans le 14e arrondissement : les locataires ont en effet été évacués à la suite de l’arrêté. Seule une propriétaire occupante du rez-de-chaussée est longtemps restée dans les lieux, par ailleurs squattés par la suite.

Jusqu’à deux ans de prison

Âgée de 69 ans, elle fait partie des prévenus mais son avocat, Me Pascal Luongo, entend bien faire valoir « que la responsabilité des uns et des autres n’impacte pas » celle de sa cliente. « Notre rôle est de distinguer ceux qui ont voulu tirer profit de la situation et ceux qui l’ont subi », explique-t-il. « Elle ressent cette audience comme une injustice, poursuit-il. Elle a essayé de faire bouger les choses avec ses maigres moyens et s’est retrouvée impuissante à faire évoluer sa copropriété. Mon objectif est de démontrer qu’elle n’a fait que subir l’insalubrité et le péril de vivre dans cette copropriété. »

« Je ne suis pas d’accord avec la gestion du syndic, donc plutôt que de partir en guerre avec lui, j’ai préféré vendre et je n’ai pas les moyens de réaliser les travaux », s’était défendu Bernard Jacquier auprès de La Marseillaise, en confiant le montant de la vente : 4.000 euros. Puis, démissionnant de ses fonctions de vice-président LR de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, il avait indiqué dans un communiqué : « Il n’y a jamais eu dans ma démarche, la moindre recherche d’enrichissement et encore moins quelque négligence que ce soit vis-à-vis de la santé et de la sécurité d’autrui. » Il assurait aussi que l’arrêté ne lui avait jamais été notifié. Contactée par 20 Minutes, son avocate Me Béatrice Dupuy, s’est refusée à tout commentaire avant l’audience.

Selon le Code de la construction et de l’habitation, les prévenus encourent jusqu’à deux ans de prison et une amende de 75.000 euros pour n’avoir à la fois pas exécuté les travaux prescrits par l’arrêté d’insalubrité ni « déféré » à la mise en demeure du préfet, une circonstance aggravante.