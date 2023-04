« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans », écrivait Rimbaud. Plus d’un siècle plus tard, l’adjectif « sérieux » peut être remplacé par « honnête » pour un jeune Toulousain. En effet, l’adolescent de 17 ans est soupçonné d’être le cerveau de nombreuses arnaques « aux faux conseillers bancaires ». Il a été mis en examen vendredi à Paris, ainsi qu’un autre mineur et sept adultes.

Selon La Dépêche, qui a révélé l’histoire, le jeune homme téléphonait à des personnes, se faisant passer pour un responsable du service des fraudes de la BNP, leur annonçant un piratage de leurs comptes, avec des informations précises sur leur situation financière, avant de leur demander de valider sur leur téléphone une « notification de remboursement », en fait un piège, toujours d’après le quotidien.

Plusieurs centaines de milliers d’euros de préjudice a minima

La Dépêche indique que des « milliers de personnes ont été fraudées entre janvier 2022 et mars 2023 ». D’après une source proche du dossier, le préjudice serait à ce stade de plusieurs centaines de milliers d’euros, mais pourrait être réévalué à la hausse si de nouvelles victimes se déclarent.

Ces neuf personnes ont été interpellées mardi, d’après la source proche du dossier. Présentées à un juge d’instruction parisien vendredi, selon la source judiciaire, elles ont été mises en examen pour escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, plusieurs infractions liées à des systèmes de traitement automatisé de données, collecte de données à caractère personnel, recel de délit. Outre le mineur placé en détention provisoire, les huit autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, selon la source judiciaire.