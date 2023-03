Le hasard du calendrier a donné une résonance particulière aux propos de l’inspection du travail bretonne. Alors que les services de l’État présentaient leur bilan 2022 et évoquaient le nombre anormalement élevé d’accidents de travail en Bretagne, un abattoir des Côtes-d’Armor était inculpé à quelques dizaines de kilomètres de là. Comme pour confirmer ce que beaucoup ignorent. Dans la région, les accidents de travail sont au nombre de 35.000 à 40.000 par an. Une trentaine de personnes perdent la vie au travail chaque année en Bretagne.

Ce jour d’octobre 2021, les parents de Tom Le Duault ont perdu leur fils dans un accident survenu au sein de l’abattoir LDC de Lanfains, dans les Côtes-d’Armor. Âgé de 18 ans, le jeune homme a trouvé la mort lors de son premier jour de travail, écrasé sous des centaines de caisses de viande stockées dans un frigo. Un an et demi après le drame, sa mère, salariée depuis vingt ans de l’abattoir, y exerce toujours à mi-temps.









Devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc qui jugeait l’affaire, elle a demandé « une peine à la hauteur de leur peine », comme le rapporte France Bleu. « Moi, j’ai fait confiance à LDC et c’est la plus grosse erreur de ma vie ! Ils n’ont pas pris soin de mon fils. Il était seul dans le frigo. Vous croyez qu’un jeune de 18 ans doit être seul ? Non ! », a-t-elle déclaré face aux juges, rapporte la radio locale. LDC est le leader français de la volaille. Il est connu sous ses marques Le Gaulois, Loué, Marie ou encore Maître Coq.

Forte amende et prison pour le directeur

Lors du procès, les questions de la sécurité au travail, de la formation et du fonctionnement du chariot élévateur ont été largement abordées. Le procureur a estimé que l’abattoir et son directeur avaient leur part de responsabilité dans la mort du jeune intérimaire. Il a requis une peine de quinze mois de prison avec sursis contre le directeur et une amende de 375.000 euros. Mise en délibéré, la décision sera rendue le 25 mai.