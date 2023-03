Un homme âgé de 58 ans a été condamné jeudi, par le tribunal correctionnel de Rennes, à quatre mois de prison pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. La victime en question n’est autre que le neveu du prévenu. Domicilié dans une commune d’Ille-et-Vilaine proche de Rennes, l’homme exerce la profession de médecin.

Les faits, dénoncés par la victime, son frère et sa sœur, se sont produits entre 1987 et 1999, rapporte Ouest-France. Le frère et la sœur affirment avoir été, eux aussi, victimes d’atteintes sexuelles mais les faits sont désormais prescrits.

L’oncle conteste formellement les accusations. Le tribunal ne l’a pas entendu ainsi. Outre sa condamnation à une peine de prison avec sursis, le quinquagénaire a été inscrit sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (Fijais). L’audience s’était tenue en janvier. Le jugement, rendu jeudi, avait été mis en délibéré.