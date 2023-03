Le procès s’était tenu le 9 janvier mais le jugement avait été mis en délibéré. Deux sœurs domiciliées à Rennes ont été condamnées jeudi à huit et douze mois de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine. Elles ont été jugées coupables de pratiquer des injections d’acide hyaluronique à des patients alors qu’elles n’avaient pas de diplôme officiel, rapporte Ouest-France.

Les faits reprochés se sont déroulés en 2019 et 2020 dans des cabinets de Rennes et d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). C’est un médecin d’Orléans qui avait prévenu les autorités sanitaires. Les deux patriciennes, âgées de 25 et 28 ans, se présentaient comme médecin esthétique. Elles affirmaient s’être formées à l’étranger et auprès d’une star de la téléréalité.

Très populaire sur les réseaux sociaux, l’acide hyaluronique permet de combler les interstices de la peau et de gonfler les lèvres. Son achat est possible sans ordonnance en pharmacie. Mercredi, 200 médecins ont tiré la sonnette d’alarme sur les risques de ce produit et demandé d’interdire sa vente libre. Selon eux, les injections pratiquées par des professionnels non diplômés peuvent causer des complications, parfois irréversibles.