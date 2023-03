Jusqu’où un entraîneur peut aller ? « C’est bien là toute la question de ce procès », explique Anne-Laure Rousset, l’avocate de cinq jeunes gymnastes, pensionnaires du Pôle France de Marseille. Les jeunes femmes, mineures au moment des faits, ont détaillé à leur avocate les brimades, moqueries et humiliations subies les conduisant à porter plainte en 2021 contre Vincent Pateau, directeur technique du pôle France de Marseille. L’une d’elles a également mis en cause Pierre Ettel, ex-entraîneur du pôle. La Fédération française de gymnastique (FFG) s’est aussi constituée partie civile. Les deux hommes seront jugés séparément ce vendredi, par le tribunal correctionnel de Marseille pour harcèlement moral.

« Elles n’ont pas été entraînées sur la même période mais toutes ont vécu la même chose et pris conscience que les entraînements qu’elles avaient n’étaient pas la normalité », développe Anne-Laure Rousset qui estime par ailleurs que « c’est le pôle dans son ensemble qui est mis en cause », même si seuls Vincent Pateau et Pierre Ettel seront jugés.









Des cinq jeunes gymnastes, seule l’une d’entre elles a poursuivi la pratique de ce sport en partant à Dijon. Les autres ont abandonné et tentent de se reconstruire après avoir mis de côté leurs rêves de médailles olympiques. Leurs entraînements à marche forcée, jusqu’à laisser la paume des mains à vif, les réflexions sur leurs poids ont eu pour conséquence « une altération physique ou psychologique » sur les jeunes femmes, selon leur avocate. C., 17 ans aujourd’hui, connaît un retard de croissance. « Elle a encore le corps d’une jeune fille », explique Anne-Laure Rousset. I. a développé une peur maladive d’être grosse. Elle s’est depuis expatriée au Canada pour suivre des études et souffre « de trouble alimentaire ».

Ce procès remet la lumière sur un sport marqué par plusieurs affaires judiciaires révélant une culture toxique dans plusieurs fédérations du monde. En Australie, un rapport datant de 2021 a mis au jour des maltraitances et des agressions sexuelles. Des pratiques également dénoncées au Canada. Aux Etats-Unis, cas le plus extrême, un médecin de l’équipe nationale a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement plus de 250 athlètes.