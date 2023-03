Le procureur de la République de Saint-Brieuc avait évoqué des faits « d’une extrême gravité. » Dans la nuit du 21 au 22 février, un homme âgé de 40 ans avait été séquestré et torturé dans la région de Loudéac (Côtes-d’Armor), vraisemblablement pour une dette de stupéfiants. Forcée de monter dans un véhicule, la victime avait été rouée de coups et laissée pour morte et dénudée sur un chemin agricole isolé.

Pendant plus d’une heure, les deux agresseurs avaient soumis le quadragénaire à de nombreux sévices. Frappé avec des bouts de bois, il avait également été brûlé à l’aide d’une fourchette. Ses vêtements avaient été calcinés et l’un de ses bourreaux lui avait uriné dessus. Il s’était vu prescrire une incapacité totale de travail de trente jours.

Cinq et six ans de prison ferme

Deux semaines plus tard, les deux suspects avaient été interpellés, l’un en région parisienne et l’autre à Loudéac. Ils avaient reconnu partiellement les faits en garde à vue. Jugés mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, les deux individus, âgés de 25 et 34 ans, ont été condamnés respectivement à cinq et six ans de prison ferme, rapporte Le Télégramme.