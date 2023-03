Une opération d’ampleur est en cours. Plusieurs perquisitions sont organisées mardi dans cinq établissements bancaires français à Paris et à La Défense sur des soupçons de fraude fiscale aggravée, a indiqué mardi le Parquet national financier (PNF), confirmant une information du Monde.

Selon le ministère public, ces opérations sont menées par 150 enquêteurs de Bercy, 16 magistrats français et six allemands, dans le cadre d’enquêtes ouvertes fin 2021 par le PNF sur le « CumCum », une combine fiscale sur les dividendes dont le préjudice pour les Etats se chiffrerait à plus d’une centaine de milliards d’euros. La Société générale, la BNP Paribas, Exane (une filiale de la BNP), Natixis et HSBC, sont visés d’après Le Monde.





Plus d’informations à venir sur 20minutes.fr…/…